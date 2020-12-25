В районе Харьягинского месторождения в НАО произошла утечка нефтесодержащей жидкости

ТАСС, 25 декабря. Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО), сообщается в пятницу в официальном канале администрации НАО в Telegram.

"В районе Харьягинского месторождения произошла утечка нефтесодержащей жидкости. Место утечки нефтесодержащей жидкости находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов. Причины прорыва трубы и масштабы последствий уточняются", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на "Лукойл-Коми" уточняется, что на место, где прошла разгерметизация трубы, направлены специалисты.