Число жертв ДТП в Кировской области выросло до пяти

КИРОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Число погибших в ДТП на федеральной автодороге "Вятка" в Юрьянском районе Кировской области, которое произошло 19 декабря, возросло до пяти. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

ДТП произошло 19 декабря на 396-м км федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Juke выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. Ранее сообщалось о четверых погибших и четверых пострадавших.

"Еще один пострадавший скончался", - сказала собеседница агентства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения.