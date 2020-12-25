Губернатор Теннесси считает, что взрыв в Нэшвилле носил умышленный характер

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Взрыв в Нэшвилле (штат Теннесси) стал результатом умышленных действий, считают американские власти. Соответствующее заявление опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter губернатор Теннесси республиканец Билл Ли.

"Сегодня рано утром в центре Нэшвилла прогремел взрыв <...>, - сказал он. - Федеральные правоохранительные органы, а также полиция штата и города находятся на месте происшествия и начали расследование инцидента, который, по всей видимости, произошел в результате умышленных действий". Губернатор подчеркнул, что власти штата выделят все необходимые средства, чтобы установить причину взрыва и привлечь виновных к ответственности.

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, который в пятницу отправился в гольф-клуб в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), был проинформирован об инциденте. "Президент Трамп был проинформирован о взрыве в Нэшвилле и будет продолжать регулярно получать информацию [об инциденте]", - говорится в распространенном заявлении Дира.

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что взрыв произошел в пятницу утром в 06:30 (15:30 мск) в центре города. Пострадали три человека, они доставлены в больницу. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий. По информации правоохранительных органов, есть свидетельства того, что в инциденте был задействован автомобиль.