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ФБР занимается расследованием взрыва в Нэшвилле

В результате инцидента пострадали три человека

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. ФБР США начало в пятницу расследование из-за взрыва автомобиля в центре Нэшвилла (штат Теннесси). Об этом говорится в распространенном заявлении бюро.

ФБР "совместно со своими партнерами в штате и на местах берет на себя руководящую роль в деле расследования взрыва", отмечается в сообщении.

Минюст, в структуру которого входит ФБР, направит все необходимые ресурсы на проведение расследования. "Исполняющий обязанности министра юстиции Джефф Розен был проинформирован об инциденте в Нэшвилле и распорядился предоставить все необходимые ресурсы Минюста для помощи в проведении расследования", - сообщил пресс-секретарь ведомства Марк Раймонди.

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что взрыв произошел в пятницу утром в 06:30 (15:30 мск) в центре города. Пострадали три человека, они доставлены в больницу. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий.

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