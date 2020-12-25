Утечка нефтесодержащей жидкости на месторождении в НАО локализована

ТАСС, 25 декабря. Утечка нефтесодержащей жидкости, произошедшая в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО), локализована, сообщил ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по округу Андрей Брылев.

"Разлив подтвержден, но это классифицируется не как инцидент, а как предпосылка к инциденту. Площадь разлива составляет ориентировочно около 250 квадратных метров. Какой-либо угрозы попадания на водные объекты нет, утечка локализована. Там работают силы и средства данной организации ["Лукойл-Коми"] в количестве десяти человек и одной единицы техники, рядом дорога, разбивки какого-то лагеря не требуется, работают в две смены по пять человек. Задача - за ночь собрать, там уже <...> все локализовали, утечки нет", - сказал Брылев.

Он добавил, что смесь снега и нефтесодержащей жидкости, которая разлилась, аварийная бригада планирует собрать и в субботу тремя самосвалами вывезти на место утилизации.

Ранее в Telegram-канале администрации НАО сообщалось, что место утечки нефтесодержащей жидкости, произошедшей из-за разгерметизации трубы, находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов.

Как сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный, на место разлива нефти в кратчайшие сроки вылетит межведомственная группа, которая даст оценку последствиям и зафиксирует объемы загрязнения. "О причинах прорыва трубы и масштабах последствий сообщу дополнительно", - написал он на своей странице в Instagram.