В ДТП в Крыму погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Три человека стали жертвами лобового столкновения трех легковушек под Симферополем, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

"25 декабря на автодороге граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта в районе перекрестка с дорогой на села Новоандреевка и Широкое произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля "Мазда" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Шкода", после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибли 3 человека - пассажир автомобиля "Мазда", водитель и пассажир "Шкоды". Еще один человек получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и других ведомств. По факту случившегося проводится проверка.