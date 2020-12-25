Экс-министр ЖКХ Ростовской области задержан в рамках дела о злоупотреблении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер задержан силовиками. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Майера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ. В настоящее время он задержан", - сказал собеседник агентства.

Майер был уволен с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области указом губернатора региона Василия Голубева 16 марта. На протяжении девяти месяцев должность оставалась вакантной. 16 декабря министром был назначен Михаил Солоницин, бывший глава администрации города Зверево.