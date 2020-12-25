Полиция США не исключает, что во взорвавшемся в Нэшвилле автомобиле мог находиться человек

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция Нэшвилла (штат Теннесси) не исключает, что внутри взорвавшегося в центре города автомобиля мог находиться человек. С таким заявлением выступил в пятницу на брифинге представитель полицейского управления города Дон Аарон, трансляцию вели американские телеканалы.

Представителю правоохранительных органов был задан вопрос о том, находили ли полицейские на месте инцидента свидетельства того, что во взрыве могли погибнуть люди. "У меня нет сведений о том, что [на месте взрыва] были найдены фрагменты тел", - указал он. При этом он подтвердил, что источником взрыва был припаркованный на улице фургон.

По словам Аарона, полицейские прибыли на вызов в район взрыва в связи с сообщениями о стрельбе. На улице был припаркован фургон, из которого доносилось предположительно записанное заранее предупреждение о готовящемся "в течение 15 минут" взрыве. "Мы не знаем, был ли кто-нибудь внутри фургона во время взрыва, - подчеркнул Аарон. - На данный момент я не могу сказать, какова вероятность того, что во взрыве могли пострадать четыре человека, и есть ли среди них погибший".

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что взрыв произошел в пятницу утром в 06:30 (15:30 мск) в центре города. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий. Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы.

Президент США Дональд Трамп, который в пятницу отправился в гольф-клуб в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), проинформирован об инциденте. Министерство внутренней безопасности США сообщило в Twitter о том, что его сотрудники следят за развитием ситуации.