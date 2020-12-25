Экс-супругу Фургала допросили в качестве свидетеля в рамках дела по "Амурстали"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Следователи в Хабаровском крае допросили как свидетеля бывшую супругу арестованного экс-главы региона Сергея Фургала в рамках дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах края.

"После проведения обыска по месту проживания Ларисы Стародубовой она была доставлена на допрос. Там она дала показания в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь" посредством получения кредитов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экс-супруга Фургала после дачи показаний "вернулась домой". Источник уточнил, что в ходе проведения следственных действий у Стародубовой ничего не изымалось.

Бывшая супруга экс-губернатора Хабаровского края Лариса Стародубова является владельцем долей ООО "Торэкс". Как сообщалось, правоохранительные органы накануне провели следственные действия по месту ее проживания. В окружении семьи экс-губернатора уточняли ТАСС, что обыск в доме Стародубовой за прошедшие полгода проводится уже в третий раз.

Ранее в рамках этого дела была задержана бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова. Ее заключили под стражу. По данным следствия, Алейникова с соучастниками готовилась к хищению более 305 млн рублей у ООО "Торэкс-Хабаровск" (владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре) с помощью искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности, она планировала обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании, предоставив фиктивные документы. Преступление было пресечено правоохранительными органами. Были задержаны также пять соучастников Алейниковой.