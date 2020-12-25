Властям Пскова не известно об инциденте с выстрелом из боевой машины в ТРЦ "Фьорд Плаза"

ТАСС, 25 декабря. Информация о происшествии в ТРЦ "Фьорд Плаза" по линии дежурных служб в администрацию Пскова не поступала, сообщили ТАСС в администрации города в пятницу.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что на территории одной из воинских частей Пскова во время технического обслуживания БМД-4 произошел бесконтрольный выстрел из автоматической пушки, снаряд попал в ТРЦ "Фьорд Плаза", пробил крышу и приземлился на втором этаже в отделе "Детский мир". Из посетителей торгового центра никто не пострадал.

"Нам ничего не известно об инциденте в ТРЦ "Фьорд Плаза", ни по линии дежурных служб, ни по линии ЕДДС информация о происшествии не поступала", - сказал собеседник агентства.

В полиции Пскова инцидент никак не прокомментировали, не смогли оперативно прокомментировать его и в департаменте информации Министерства обороны РФ.

Торгово-развлекательный центр Fjord Plaza расположен на окраине Пскова, он был открыт в конце 2019 года. Площадь ТРЦ составляет почти 50 тыс. квадратных метров. На территории центра располагаются магазины, кинотеатр, кафе и рестораны.