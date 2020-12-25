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В одной из воинских частей в Пскове произошел непроизвольный выстрел орудия боевой машины

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Инцидент с непроизвольным выстрелом из 30-мм пушки в одной из воинских частей, дислоцированных в Пскове, не привел к жертвам, ранениям людей, сообщило в пятницу командование Псковского гарнизона.

По информации командования, инцидент произошел 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин.

"Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Там добавили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами совместно с командованием воинской части.

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