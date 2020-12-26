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Байдена проинформировали о взрыве в Нэшвилле

В результате пострадали три человека, их госпитализировали

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден проинформирован о взрыве в городе Нэшвилл (штат Теннесси). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении переходной команды демократа.

"Избранный президент Байден проинформирован о взрыве в Нэшвилле", - говорится в заявлении представителей политика. В штабе Байдена подчеркнули, что он "благодарит сотрудников экстренных служб, которые работают на месте инцидента, а также желает пострадавшим скорейшего выздоровления".

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что в 06:30 (15:30 мск) в пятницу в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий. Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы, президент США Дональд Трамп проинформирован о взрыве.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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