К побережью Египта прибило тела шестерых погибших с затонувшего судна с нелегалами

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Тела шестерых погибших обнаружены в пятницу на побережье Средиземного моря в приграничном с Ливией египетском городе Эс-Салюм. Об этом сообщило издание Al Shorouq.

По информации властей провинции Матрух, мужчины в возрасте от 19 до 35 лет, граждане Египта, вероятнее всего, плыли на рыбацкой шхуне, которая перевозила в Европу нелегальных мигрантов и по неустановленным причинам затонула.

17 декабря недалеко от Эс-Салюма затонуло судно с египтянами, которые пытались добраться на нем до одного из европейских государств, предположительно, Италии. Тогда из воды были извлечены тела семерых погибших. Сколько всего человек находились на шхуне, неизвестно.