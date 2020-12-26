AP: на месте взрыва в Нэшвилле обнаружили человеческие останки

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов обнаружили человеческие останки поблизости от места взрыва в Нэшвилле. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Как уточнил позднее на брифинге глава полицейского управления города Джон Дрейк, на месте происшествия были обнаружены "фрагменты тканей, которые, предположительно, могут являться останками" человека. "Ведется расследование, и мы продолжим работу с тем, чтобы установить, являются ли они человеческими останками, - подчеркнул шеф полицейского управления. - На данный момент у нас нет подтверждений тому, что в результате взрыва были человеческие жертвы".

Ранее представитель полицейского управления Нэшвилла указывал на то, что в правоохранительных органах не исключают, что внутри взорвавшегося в центре города фургона мог находиться человек. Подтверждений этому ранее обнаружено не было. "Мы не знаем, был ли кто-нибудь внутри фургона во время взрыва, - подчеркнул в ходе брифинга представитель полицейского управления города Дон Аарон. - На данный момент я не могу сказать, какова вероятность того, что во взрыве могли пострадать четыре человека, и есть ли среди них погибший".

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что в 06:30 (15:30 мск) в пятницу в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий. По сведениям полиции, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей. Позднее в пятницу мэр Нэшвилла Джон Купер сообщил журналистам, что, согласно предварительным данным, причиной инцидента стал "умышленный взрыв бомбы".

Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы. Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден проинформированы о взрыве.