Мэр Нэшвилла назвал возможную причину взрыва в центре города

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Предварительная информация указывает на взрыв бомбы в Нэшвилле (штат Теннесси). Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов мэр города Джон Купер. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

"Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе", - отметил он. По словам мэра, произошедшее было направлено на то, чтобы "вызвать страх и ужас в это время надежды". "Мы не успокоимся, пока те, кто несет ответственность за это возмутительное и трусливое нападение, не предстанут перед судом", - подчеркнул Купер, добавив, что все трое госпитализированных после взрыва "находятся в стабильном состоянии".

Он объявил о введении на несколько дней комендантского часа в районе, который граничит с местом взрыва. Как отметил градоначальник, более 40 коммерческим предприятиям "был нанесен материальный ущерб" в результате инцидента. Купер выразил надежду, что город в ближайшее время "вернется к нормальной жизни". В Нэшвилле, который является административным центром и крупнейшим городом штата, проживают около 700 тыс. человек.

Ранее полиция Нэшвилла сообщила в Twitter, что в 06:30 (15:30 мск) в пятницу в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий. По сведениям полиции, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.

Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы. Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден проинформированы о взрыве.