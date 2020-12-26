Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

ТАСС, 26 декабря. Грузовик DAF и рейсовый автобус ПАЗ столкнулись в субботу утром на 108 км автодороги Р-256 В Новосибирской области, в результате чего один человек погиб и еще семь - пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель автобуса - мужчина 1965 г. р. Шесть пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, рейсовый автобус двигался из села Ярки в село Майское, оба находятся в Новосибирской области. Под Новосибирском произошло столкновение с грузовиком DAF. По предварительной информации, в автобусе находилось менее 15 человек.

Девять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Новосибирской области - три человека в крайне тяжелом состоянии и шесть в тяжелом, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Ранее ГУ МВД по региону сообщало о семи пострадавших.

"Девять человек пострадали, трое очень тяжелых, шесть тяжелых", - сказал представитель Минздрава.

В новость были внесены изменения (07:29 мск) - добавлены подробности