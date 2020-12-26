Самолет рейса Тюмень - Воронеж сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс из Тюмени в Воронеж, сел в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неисправности одной из систем. Пострадавших нет, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Самолет летел из Тюмени в Воронеж, сел в 08:10 (06:10 мск) в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неисправности. Все прошло благополучно", - сообщил источник.

В пресс-службе аэропорта Кольцово подтвердили факт посадки самолета рейса 7R-508 Тюмень - Воронеж. С пассажирами работают представители авиакомпании, отметили в Кольцово. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что на борту воздушного судна находились 35 пассажиров, в том числе пятеро детей, а причиной посадки стало срабатывание датчика неубранной стойки шасси. Надзорным ведомством организована проверка.

Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, рейс выполняла авиакомпания "Руслайн".

Кроме того, по данным Уральской транспортной прокуратуры, утром 26 декабря в аэропорту Кольцово произошел еще один инцидент. В 03:30 мск был прерван взлет самолета рейса Екатеринбург - Краснодар авиакомпании "Победа". На борту Boeing-737 находились шесть членов экипажа, 148 пассажиров, в том числе девять детей. Причина нештатной ситуации - срабатывание сигнализации противообледенения двигателей.