{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bild: четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине

Троих раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, четвертого пострадавшего нашли в близлежащем канале

ТАСС, 26 декабря. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине в районе Кройцберг. Об этом в субботу сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

По ее данным, выстрелы раздались рано утром в субботу. Отмечается, что сотрудники полиции обыскали близлежащую территорию. Кроме того, на вертолете был совершен облет района. Трое раненых были обнаружены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Четвертый пострадавший был найден в близлежащем канале.

На данный момент полиция не может предоставить никакой информации о причинах произошедшего. Поиски преступников продолжаются.

Теги
Германия
Дело в отношении Сергея Фургала
Источник: у экс-супруги Фургала изъяли его охотничье ружье и ее мобильный телефон
Собеседник агентства из окружения семьи экс-губернатора уточнил, что оружие у Ларисы Стародубовой изъяли из-за отсутствия соответствующих документов на него
Читать полностью