Bild: четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине

ТАСС, 26 декабря. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине в районе Кройцберг. Об этом в субботу сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

По ее данным, выстрелы раздались рано утром в субботу. Отмечается, что сотрудники полиции обыскали близлежащую территорию. Кроме того, на вертолете был совершен облет района. Трое раненых были обнаружены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Четвертый пострадавший был найден в близлежащем канале.

На данный момент полиция не может предоставить никакой информации о причинах произошедшего. Поиски преступников продолжаются.