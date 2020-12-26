Источник: у экс-супруги Фургала изъяли его охотничье ружье и ее мобильный телефон

ТАСС, 26 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Хабаровского края в ходе обыска изъяли у бывшей супруги арестованного экс-главы региона Сергея Фургала ее мобильный телефон и охотничье ружье, принадлежащее экс-чиновнику. Как уточнил ТАСС источник из окружения семьи экс-губернатора, оружие было изъято у Ларисы Стародубовой из-за отсутствия соответствующих документов на него.

"Следователи в ходе обыска изъяли у Ларисы Павловны мобильный телефон, который уже изымали во время прошлых обысков у нее. Также правоохранители забрали охотничье ружье, принадлежащее ее бывшему супругу, так как на оружие якобы не было разрешительных документов", - сказал собеседник агентства. По его словам, документы на оружие Фургала были изъяты силовиками из дома его экс-супруги во время предыдущего обыска.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Стародубова как свидетель дала показания в рамках уголовного дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь" посредством получения кредитов. Он также сообщил, что в ходе проведения следственных действий у Ларисы Стародубовой оперативниками ничего не изымалось.