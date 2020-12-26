В Самаре задержали адвокатов по подозрению в попытке сбыта амфетамина

ТАСС, 26 декабря. Два адвоката задержаны в Самаре по подозрению в покушении на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе управления СК РФ по Самарской области. По данным источника в силовых структурах, один из адвокатов является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва.

"В городе Самаре задержаны два адвоката Адвокатской палаты Республики Крым, подозреваемые в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые приобрели и планировали сбыть психотропное вещество (амфетамин) массой более 1 кг. Но 24 декабря в ходе оперативного мероприятия сотрудники полиции изъяли вещество из автомобиля, на котором передвигались подозреваемые. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.