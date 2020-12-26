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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме под Тамбовом

Среди них двое детей

ТАСС, 26 декабря. Пожар произошел в субботу в частном доме в Тамбовской области, погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Изначально под завалами обнаружили двух погибшилх - женщину 1955 года рождения и девочку 10 лет. Позже спасатели нашли тела мужчины 1957 года рождения и мальчика четырех лет.

Сообщение о пожаре в частном доме в селе Алексеевка Моршанского района поступило в 07:04 мск, при прибытии пожарные обнаружили обрушение кровли по всей площади дома. В 08:02 мск было ликвидировано открытое горение, на месте работают 21 человек и восемь единиц техники.

Следователи возбудили уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), заявили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, в частном доме проживала семейная пара, также там находились их малолетние внуки.

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