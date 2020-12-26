В посольстве РФ сообщили, что россиян нет среди погибших при пожаре на траулере на Канарах

МАДРИД, 26 декабря. /ТАСС/. Граждане России не погибли в результате пожара, который начался в четверг на рыболовном траулере "Свеаборг" в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в посольстве РФ в Мадриде.

"В порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария произошел пожар на рыболовном траулере "Свеаборг" (под флагом Камеруна), принадлежащем российской компании, - отметили в диппредставительстве. - По информации компетентных органов, полученной почетным консулом на Канарских островах <...>, среди троих моряков, погибших во время инцидента, россиян нет. Гражданство других пострадавших устанавливается. Держим ситуацию на контроле".

По данным газеты El Pais, пожар вспыхнул в пожарном отделении судна, когда оно находилось в доке на ремонте, причина выясняется. Пожарные задействовали девять машин, чтобы ликвидировать возгорание. При этом были обнаружены тела трех членов экипажа, сообщила на своей странице в Facebook пожарная служба Лас-Пальмаса. Еще четверо моряков были доставлены в местную больницу с отравлением продуктами горения.