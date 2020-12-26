Глава Гидрометцентра Саратовской области Михаил Болтухин погиб в ДТП

САРАТОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Саратовской области Михаил Болтухин погиб в дорожной аварии в субботу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Погибший Михаил Болтухин являлся главой регионального Гидрометцентра", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ГИБДД области, по предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей - "Камаза" и Suzuki. В результате погиб водитель последней, мужчина 1950 года рождения, пассажир - госпитализирован.

Свои соболезнования выразил губернатор региона Валерий Радаев. "Искренне соболезную родным и близким Михаила Федоровича. Его безвременная кончина - большое горе для них, для коллег, для всех, кто знал Михаила Федоровича Болтухина. Он был настоящим профессионалом, много лет отдал своей любимой работе, пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Исключительно ответственный, целеустремленный, глубоко порядочный, добрый человек", - отметил он.