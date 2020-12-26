Источник: ростовского экс-министра подозревают в нарушениях при реализации нацпроекта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер подозревается в нарушениях при реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Причиной задержания стали нарушения при освоении средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" по парку Вересаево в Ростове-на-Дону", - сказал собеседник агентства, добавив, что Майер задержан на 48 часов.

В пятницу источник сообщил ТАСС, что Майер задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Майер был уволен с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области указом губернатора региона Василия Голубева 16 марта.