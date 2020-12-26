Прокуратура начала проверку после пожара в доме в Нижнем Новгороде

ТАСС, 26 декабря. Прокуратура Нижегородской области начала общенадзорную проверку после пожара в доме в Нижнем Новгороде, где погибла женщина и пострадали два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"[Прокуратура] организовала общенадзорную проверку соблюдения действующего законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.

Пожар произошел в квартире на шестом этаже дома № 87 по Березовской улице в Московском районе Нижнего Новгорода, в результате выгорела квартира площадью 60 кв. м, погибла женщина, пострадали еще одна женщина и ребенок, их состояние удовлетворительное. Спасатели эвакуировали из дома 220 жильцов, для них организован пункт временного размещения. Специалисты строительной организации оценивают состояние дома. По словам начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Валерия Синькова, визуального нарушения конструкций дома, в том числе несущих, нет.