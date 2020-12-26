В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

ТАСС, 26 декабря. Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в субботу на востоке Узбекистана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 18 км к югу от города Фергана (население около 164 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км.

По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга при МЧС Узбекистана, эпицентр землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло на большей территории республики, находился в соседней Киргизии.

"26 декабря в 15:28 по ташкентскому времени (13:28 мск) в Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 238 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что сила подземных толчков в Фергане составила 6 баллов, в Андижане и Намангане 4 балла, а в Ташкенте и других городах республики 2 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается.