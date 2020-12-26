В ОНК заявили, что Масловский незаконно содержится в камере с обвиняемыми в убийстве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Основатель компании Petropavlovsk Павел Масловский, которого обвиняют в нелегальном присвоении средств в крупном размере, незаконно содержится в изоляторе временного содержания с людьми, обвиняемыми в убийстве. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, которая посетила предпринимателя в ИВС на Петровке.

"Сегодня мы посетили Масловского в ИВС на Петровке. Его держат в камере, рассчитанной на трех человек, у него два соседа, обвиняемые по ст. 105 ("Убийство"). Это прямое нарушение федерального закона о содержании под стражей. Масловский со своей статьей о присвоении или растрате не может содержаться с лицами, обвиняемыми в насильственном преступлении", - сказала она. По словам Ливтвинович, когда наблюдатели указали администрации ИВС на данное нарушение, она признала его и "начала принимать меры для "переселения" Масловского".

По словам правозащитницы, Масловский пока не получал передач, вещей никаких у него нет, зубную щетку выдали. "До сих пор не передали его адвокату список необходимых лекарств, мы потребовали сделать это срочно. Состояние здоровья у Масловского относительно нормальное", - заключила член ОНК.

Тверской суд Москвы в пятницу арестовал Масловского до 23 февраля 2021 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). Вину он не признает.

В пресс-службе "Покровского рудника" (дочернее предприятие Petropavlovsk, одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы которой сосредоточены в Амурской области) ТАСС в пятницу сообщили, что Масловского "обвиняют в хищении средств компании "Покровский рудник" в составе организованной группы для личного обогащения путем сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости". В пресс-службе уточняли, что потерпевшей стороны в деле нет и независимая оценка сделки представителями силовых структур не производилась. Но в 2018 году рыночный характер сделки проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности компании.

В московском офисе "Покровского рудника" также прошел обыск. В компании подтвердили, что уголовное дело, в рамках которого был произведен обыск, касается сделки 2018 года.