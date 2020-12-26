В ОАК рассказали, какое оборудование украли с "самолета судного дня"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Оборудование, украденное в результате инцидента с "самолетом судного дня" Ил-80 в Таганроге в начале декабря, не было связано с непосредственным функциональным предназначением самолета, сообщили ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"Самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета", - сказали в ОАК.

Режим доступа и охраны на аэродроме Таганрог-Южный дополнительно усилен после инцидента с кражей аппаратуры, сообщили ТАСС в ОАК. "По факту инцидента на аэродроме Таганрог-Южный ведется следствие. Организована комплексная проверка всех деталей и обстоятельств произошедшего. Несмотря на то, что следствие еще не завершено, режим доступа на аэродром дополнительно ужесточен, приняты дополнительные меры усиления режима охраны предприятия", - сказали в ОАК.