Под Пермью сошли с рельсов вагоны грузового поезда

ТАСС, 26 декабря. Пять вагонов с щебнем грузового поезда сошли с рельсов после столкновения состава с автомобилем-газовозом в Пермском крае, в результате никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры

"26 декабря на железнодорожном переезде путей необщего пользования АО "Вижайский каменный карьер", примыкающих к станции Бисер в Горнозаводском районе Пермского края, водитель автомобиля-газовоза MAN TGS не справился с управлением и допустил наезд на грузовой маневровый поезд, груженный щебнем, который двигался через переезд. По предварительной информации, в результате столкновения произошел сход пяти вагонов. Пострадавших нет. Утечка газа отсутствует", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для устранения последствий аварии привлечена дирекция аварийно-восстановительных средств Свердловской железной дороги. На месте работает следственно-оперативная группа отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу. Также Пермская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.