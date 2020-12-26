В Кемерове погибли два человека при столкновении автобуса и легковушки

КЕМЕРОВО, 26 декабря. /ТАСС/. Автобус и легковая машина столкнулись на мосту в Кемерове в субботу вечером, в результате чего погибли два человека, сообщил ТАСС пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик.

"В 20:45 (16:45 мск) на улице Терешковой, на мосту, [произошло] ДТП - столкновение легкового автомобиля с автобусом", - сказал собеседник агентства, отметив, что, по предварительным данным, погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле, на месте аварии работают две бригады скорой помощи.

Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Кемеровской области, на месте столкновения автобуса ПАЗ и автомобиля Daewoo Nexia работают сотрудники Госавтоинспекции, число пострадавших уточняется.

По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, в легковом автомобиле находится еще один пострадавший, информации о его состоянии в настоящий момент нет.