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В ГУ МВД и МЧС по Москве опровергли взрыв у театра в центре столицы

Ранее в нескольких СМИ и Telegram-каналах сообщили о том, что мужчина подорвал взрывпакет возле театра на Садовой-Самотечной улице

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве опровергла появившуюся в СМИ информацию о взрыве около Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова, сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее в субботу в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что мужчина подорвал взрывпакет около театра на Садовой-Самотечной улице в Москве.

"В полицию подобных заявлений не поступало, телефонограмм из учреждений не было. На место выезжали сотрудники полиции, которые не нашли подтверждений данной информации. Пострадавших нет. Тем не менее проводится проверка", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ ЧС РФ по Москве также опровергли информацию о взрыве. "Сообщение, появившееся в СМИ, было проверено, оно не подтвердилось", - сказали в МЧС.

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