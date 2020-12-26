Суд в Петербурге продлил арест супруге погибшего рэпера Картрайта до 28 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей супруге рэпера Энди Картрайта Марине Кохал до 28 февраля 2021 года. Об этом в субботу сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал <...> сроком по 28 февраля 2021 года. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру", - говорится в сообщении.

Расчлененное тело Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение по делу предъявлено вдове рэпера Марине Кохал, свою вину она не признала, суд после задержания заключил ее под стражу. В октябре по подозрению в пособничестве в убийстве была задержана мать Марины Елена Кохал, но затем ее отпустили без предъявления обвинения.

В СК считают, что убийство Картрайта было заранее спланировано его супругой, для чего она в аптеке приобрела специальный препарат. Официально на суде причина смерти не озвучивалась. Адвокаты Марины Кохал сообщали ТАСС, что первая экспертиза останков погибшего не позволила точно установить причину его смерти, поэтому назначена повторная. По данным защиты обвиняемой, экспертиза обнаружила в организме рэпера различные виды наркотиков.