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Экс-министра ЖКХ Ростовской области арестовали на два месяца

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Андрея Майера подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации национального проекта "Жилье и городская среда", арестован на два месяца. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Суд принял решение об аресте Майера на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В пятницу источник сообщил ТАСС, что Майера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, чиновником были допущены нарушения при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Майер был уволен с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области указом губернатора региона Василия Голубева 16 марта.

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