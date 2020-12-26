CBS: полиция установила личность человека, связанного со взорвавшимся в Нэшвилле фургоном

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Американские правоохранители смогли установить личность человека, связанного с фургоном, который взорвался в пятницу утром в городе Нэшвилл (штат Теннесси). Об этом сообщает в субботу со ссылкой на источник телекомпания CBS , называя данного человека лицом, "представляющим интерес для следствия".

Позднее на своей странице в Twitter телекомпания уточнила, что речь идет о 63-летнем жителе Нэшвилла Энтони Куинне Уорнере, у которого, судя по фотографиям с места происшествия, был автомобиль, похожий на тот, что взорвался в городе днем ранее.

Другие подробности не приводятся.