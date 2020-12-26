Экс-главу Серпуховского района Шестуна могут привлечь по новому делу за оскорбление судьи

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Служба судебных приставов может открыть уголовное дело за оскорбление конвоя и судьи, вынесшей приговор в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.

"На протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления. Судье даже пришлось удалить подсудимого из зала до окончания прений сторон. Однако на протяжении пяти дней во время оглашения приговора в отношении бывшего чиновника в Подольском суде он ежедневно оскорблял и судью, и конвоиров, делавших ему замечания, - сказал собеседник агентства. - За оскорбление судьи на судебном заседании предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду")".

Кандидат юридических наук адвокат Сергей Жорин уточнил ТАСС, что дела данной категории являются делами публичного обвинения, следовательно, могут быть возбуждены как по заявлению самой судьи, так и по заявлению любого иного лица, находившегося в судебном процессе, в том числе и судебными приставами. "Возбуждаются и расследуются указанные дела дознавателями службы судебных приставов", - пояснил эксперт.

За оскорбление судьи в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.

Судья Подольского городского суда Московской области Татьяна Юферова в прошлую пятницу приговорила экс-чиновника к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Также суд назначил ему штраф в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на 8 лет и удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба, взыскав с него 64,5 млн рублей.

Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Шестун совместно с предполагаемыми подельниками (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.