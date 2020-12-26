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Полиция не обнаружила угрозы нового взрыва в Нэшвилле

Город в безопасности, указал шеф местного полицейского управления Джон Дрейк

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Полиция не обнаружила какой-либо дополнительной угрозы населению Нэшвилла (штат Теннесси) после произошедшего там в пятницу утром взрыва. Об этом сообщил в субботу на брифинге шеф полицейского управления города Джон Дрейк. Трансляция велась американскими телеканалами.

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"Я бы хотел подчеркнуть, что Нэшвилл в безопасности. На данный момент нашему городу ничего не угрожает", - сказал Дрейк.

В свою очередь, специальный агент ФБР Даглас Корнески отметил, что сотрудники правоохранительных органов, проверив окрестности места взрыва и другие районы города, "не обнаружили других взрывных устройств". "У нас нет сведений о дополнительной угрозе взрыва", - подчеркнул Корнески.

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