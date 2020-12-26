В Татарстане произошло массовое ДТП с участием экипажей ГИБДД

ТАСС, 26 декабря. Массовое ДТП с участием двух экипажей ГИБДД произошло в субботу на трассе в Татарстане в условиях сильного снегопада, сообщили ТАСС в МВД по республике.

"Случилось ДТП, на место выехали инспекторы ГИБДД, в стоящий экипаж ГИБДД врезался еще один автомобиль. Потом приехал еще один экипаж [ГИБДД], чтобы продолжить работу [коллег], и во второй стоящий экипаж тоже врезался автомобиль. Сейчас готовится справка [о ДТП], уточняется, [число участников ДТП], получается, [в происшествии] участвовали не менее шести машин", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что число пострадавших также уточняется. "Насколько я знаю, серьезных травм не было", - отметил собеседник.

По его словам, из-за ДТП на дороге образовалась пробка, в настоящее время затруднения движения нет. В связи с произошедшим начата проверка.

Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили об ограничении движения междугородных автобусов и грузового транспорта на федеральных автодорогах в Татарстане из-за непогоды.

В республике сегодня и завтра - ветер с порывами до 21 м/с, сильный снег и метель с существенным ухудшением видимости. На дорогах - гололедица и снежные заносы.