AP: полицейские обыскали дом в пригороде Нэшвилла в связи с произошедшим взрывом

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом человека, предположительно связанного со взрывом в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси). Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителей ФБР США.

По словам специального агента ФБР Джейсона Пака, сотрудники федеральных ведомств и местной полиции провели обыск в одном из домов в пригороде Нэшвилла. Другой представитель ФБР, пожелавший остаться неназванным, уточнил, что речь идет о доме человека, в информации о котором "заинтересовано следствие".

В субботу телекомпания CBS сообщила со ссылкой на источник, что американские правоохранители смогли установить личность человека, связанного с фургоном, который взорвался в пятницу утром в Нэшвилле. По ее данным, речь идет о 63-летнем жителе Нэшвилла Энтони Куинне Уорнере, у которого, судя по фотографиям с места происшествия, был автомобиль, похожий на тот, что взорвался в городе. В свою очередь власти эти сообщения пока не подтверждают.

Полиция Нэшвилла в пятницу сообщила в Twitter, что рано утром в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека, они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция отмечала, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий. По сведениям стражей порядка, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.

Мэр города Джон Купер позднее уточнил, что предварительная информация указывает на взрыв бомбы. Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы.