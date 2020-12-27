В Волгограде на вещевом рынке загорелся павильон

ТАСС, 27 декабря. Павильон горит на территории вещевого рынка в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Германа Титова поступила в 01:53 мск.

"По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение павильона на территории вещевого рынка, - сказали в пресс-службе. - В 03:10 объявлена локализация на площади 1 000 кв. м".

В МЧС отметили, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

К тушению привлекаются 54 человека и 18 единиц техники.