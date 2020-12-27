Полиция штата Нью-Йорк ведет расследование из-за махинаций с получением вакцин от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция штата Нью-Йорк открыла расследование в связи с данными о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам. Соответствующее заявление главы департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говарда Цукера опубликовано в субботу на сайте ведомства.

"Департамент здравоохранения в курсе сведений о том, что сеть медучреждений Parcare в округе Ориндж, предположительно, мошенническим путем получила партию вакцин от COVID-19, поставляла их в свои больницы в других частях штата и предлагала частным лицам, - говорится в заявлении Цукера. - Это является нарушением плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых". По информации агентства Bloomberg, сеть Parcare включает в себя шесть больниц, две из них расположены непосредственно в городе Нью-Йорк.

Цукер подчеркнул, что департамент здравоохранения будет "сотрудничать с полицией штата в уголовном расследовании", открытом по данному делу. "Все, кто окажется причастен к этой схеме, ответит по всей строгости закона", - сказал он. По данным Bloomberg, речь идет о крупной поставке вакцины, разработанной американской компанией Moderna.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную совместно компаниями Pfizer и BioNTech. 18 декабря управление одобрило обращение компании Moderna о регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Применение обеих вакцин уже начато в США.