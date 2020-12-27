Пожар в торговом павильоне в Волгограде потушили

ВОЛГОГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Пожар на севере Волгограда в торговом павильоне рынка на площади 1 тыс. кв. метров ликвидировали, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Пожар в Краснооктябрьском районе города Волгограда возник в 01:53, полная ликвидация в 06:47. Горел торговый павильон на территории вещевого рынка на улице Германа Титова на площади около 1 000 кв. м. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается. К ликвидации пожара привлекались 54 человека, 18 единиц техники.