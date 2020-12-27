Прокуратура начала проверку после обнаружения в Башкирии тел двух детей и их отца

ТАСС, 27 декабря. Прокуратура Башкирии проверит обстоятельства смерти мужчины и двух его детей, тела которых были обнаружены в автомобиле 26 декабря. Об этом говорится в воскресенье в сообщении надзорного ведомства.

"В ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

На место выехал прокурор района Юрий Сердюк для координации действий правоохранительных органов. Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних").

По предварительным данным надзорного ведомства, днем 26 декабря 37-летний мужчина после ссоры с супругой уехал на своем автомобиле из дома с годовалой дочерью и шестилетним сыном. Их тела были обнаружены в машине на берегу реки Уршак Давлекановского района Башкирии с признаками отравления угарным газом.