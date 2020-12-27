Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Чувашии

ТАСС, 27 декабря. Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в воскресенье на трассе в Чувашии, в результате погибли три человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"Легковой автомобиль Nissan Tiida на полосе встречного движения совершил столкновение с грузовиком MAN, который двигался в сторону Москвы <…> Водитель и двое пассажиров Nissan от полученных травм погибли на месте происшествия, личности погибших сейчас устанавливаются", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло утром 27 декабря на 601-м километре трассы "М-7" около села Юваново Ядринского района. По предварительным данным, на сужающемся участке дороги женщина за рулем легкового автомобиля продолжила движение прямо, а затем выехала на противоположную полосу трассы.

Проводится проверка.