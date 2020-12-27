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Мужчина умер в московском метро во время задержания полицией

Инцидент произошел на станции "Щукинская"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мужчина умер во время задержания на станции "Щукинская" московского метро. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

26 декабря около 18:00 мск в вестибюле станции метро "Щукинская" мужчина начал неадекватно себя вести и пытался сломать банкомат, не реагируя на замечания полицейских. Правоохранители решили доставить его в отел для разбирательства.

"Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина", - сказали в ведомстве.

Проводится проверка, в том числе устанавливается причина смерти.

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