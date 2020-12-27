В семи департаментах Франции ввели повышенный уровень метеотревоги из-за урагана "Белла"

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности объявлен в воскресенье в семи департаментах Франции из-за урагана "Белла". Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France.

Речь идет о департаментах Финистер и Манш, где уже в субботу порывы ветра достигали 27 м/с, а также об Авероне, Кантале, Коррезе, Лозере и Пюи-де-Дом. В этих областях, согласно прогнозу синоптиков, в течение дня ожидаются снегопады и наледь на дорогах. "Местами высота снежного покрова будет достигать 40 см", - предупредили в метеослужбе.

В Meteo France сообщили, что в воскресенье на западном побережье Франции скорость ветра будет достигать 33,3 м/с. В некоторых департаментах также ожидаются проливные дожди, которые могут создать риск наводнений. "Жители обозначенных областей должны принять во внимание, что сырая почва может привести к падению деревьев", - указали в метеослужбе.

Синоптики также предупредили о том, что "из-за неблагоприятной погоды может быть нарушено движение на автомагистралях А89 и А75".