В Петербурге 11-летний мальчик попал под поезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после того, как около одной из станций в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал под поезд, получив серьезные травмы. Об этом в воскресенье сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ по Северо-Западу.

"По факту травмирования мальчика 2009 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло днем 26 декабря. Поступило сообщение о том, что в районе третьего пути перегона железнодорожных станций "Проспект Славы - Санкт-Петербург-Товарный-Витебский" обнаружен несовершеннолетний с признаками травмирования железнодорожным составом. Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.

По информации региональных СМИ, поезд переехал мальчику обе ноги.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.