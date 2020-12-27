СК начал проверку после смерти пожилой пациентки с COVID-19 под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области проводят проверку по сообщениям в СМИ о неоказании надлежащей помощи в Бобровской районной больнице пожилой женщине. Она проходила лечение от COVID-19 и умерла в медучреждении по месту жительства. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель следственного управления СК по Воронежской области Ольга Бовт.

"Следственные органы Следственного комитета по факту проводят процессуальную проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что проверка проводится по сообщениям СМИ о смерти женщины 1940 года рождения, про которую рассказала ее родственница. По словам женщины, за состоянием заразившейся коронавирусом пожилой родственницы в медучреждении никто не следил, она не ела более двух недель, ослабла и потеряла сознание. Пациентку перевели в реанимацию, позже приняли решение направить в отделение больницы по месту жительства, где через несколько часов она умерла.

Как сообщила журналистам пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области, в Бобровской райбольнице провели внутреннюю проверку, которая не подтвердила сообщение. По данным пресс-службы департамента здравоохранения региона, женщина 1940 года рождения лечилась в стационаре с COVID-19 с 25 ноября по 18 декабря, из-за плохого аппетита ей внутривенно вводили поддерживающие препараты, компенсирующие питательные вещества.

"Медикам удалось стабилизировать ее состояние и достичь устойчивой динамики выздоровления от COVID-19, достаточной для выписки на долечивание по месту жительства <...> 18 декабря 2020 года после нормализации самочувствия в стабильном состоянии пациентку выписали и транспортировали в Таловскую райбольницу для дальнейшего стационарного лечения. После госпитализации в Таловскую райбольницу у больной произошла внезапная непредотвратимая тромбоэмболия, которая не могла быть прогнозирована", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко проведет проверку распространенной в СМИ информации о неоказании надлежащей медпомощи пожилой жительнице региона.