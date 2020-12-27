Более 52 тыс. людей остались без водоснабжения в Избербаше

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 52 тыс. людей остаются без водоснабжения из-за аварийного отключения в дагестанском городе Избербаш. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального МЧС.

"Поступило сообщение об аварийном отключении водоснабжения в городе Избербаш из-за прорыва трубы диаметром 630 мм на центральной линии в районе села Уллубий-аул (13 км от Избербаша). В результате без воды остались 52 147 человек, в том числе 12 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, без воды остаются 5 938 домов, из них 31 - социально-значимые объекты. Представитель ведомства добавил, что город полностью обеспечен термальной водой, привлечены три единицы техники от МУП "Горводоканал".

"На место аварии выехали две бригады МУП "Горводоканал" в количестве семи человек и четырех единиц техники для устранения прорыва", - заключил собеседник агентства.