В Ингушетии выявили ОПГ с участием правоохранителей, сбывавших сильнодействующие вещества

МАГАС, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в связи со сбытом сильнодействующих веществ в отношении участников преступной группы, в том числе троих правоохранителей. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия.

"По данным следствия, в 2020 году жителями Республики Ингушетия была создана устойчивая организованная группа для систематического сбыта на территории республики сильнодействующих веществ, в состав которой входило не менее семи человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой в крупном размере). В ведомстве добавили, что в ходе обысков изъята крупная партия сильнодействующих веществ, стоимость которых на нелегальном рынке, по предварительным данным, составляет более 5 млн рублей.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Продолжаются следственные действия по поиску всех виновных.