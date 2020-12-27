В Екатеринбурге автомобиль наехал на трамвайную остановку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Пешехода госпитализировали после наезда автомобиля на трамвайную остановку в Екатеринбурге днем в воскресенье. ДТП спровоцировал мужчина, перебегавший дорогу на красный свет светофора. Об этом сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

"Спровоцировал ДТП пешеход, который начал переходить дорогу на красный запрещающий сигнал светофора. Водитель Toyota Rav 4 двигался по улице Луначарского со стороны Декабристов, проехал перекресток на зеленый сигнал светофора, и, чтобы не сбить пешехода, переходящего на красный свет, ушел влево, снес ограждение и сбил пешехода [на остановке]. Личность пешехода не установлена, это мужчина лет 50-60. Он госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.

Автомобиль также задел стоявший трамвай.

На мужчину, спровоцировавшего ДТП, составлено постановление. "Все процессуальные действия выполняются, и в ходе дознания будет установлена причина ДТП", - уточнили в Госавтоинспекции.

По уточненной позже информации Госавтоинспекции, пострадавший мужчина - 1996 года рождения, он в больнице с тяжелыми травмами.

В новость внесены изменения (18:16 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.